Riccio: «Le difficoltà di un girone che conoscevamo, i complimenti vanno fatti ai ragazzi» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso non ha potuto parlare ai microfoni di Sky dopo la partita con la Real Sociedad per un problema all’occhio ed è intervenuto per il Napoli il suo vice Gigi Riccio Passare il turno da primi è un segnale di forza «Le difficoltà di un girone che conoscevamo, i complimenti vanno fatti ai ragazzi. Serviva grande sacrificio e saper sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Oggi abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo ed è andata bene» Segnali anche di continuità «È un tasto su cui dobbiamo battere sempre e fin da domani mattina ancora di più. La base di tutto è l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi questa sera e poi viene il gioco e la tattica» Sta tornando il vero Zielinski? «Siamo tanto contenti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso non ha potuto parlare ai microfoni di Sky dopo la partita con la Real Sociedad per un problema all’occhio ed è intervenuto per il Napoli il suo vice GigiPassare il turno da primi è un segnale di forza «Ledi unche, iai. Serviva grande sacrificio e saper sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Oggi abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo ed è andata bene» Segnali anche di continuità «È un tasto su cui dobbiamo battere sempre e fin da domani mattina ancora di più. La base di tutto è l’atteggiamento che hanno avuto iquesta sera e poi viene il gioco e la tattica» Sta tornando il vero Zielinski? «Siamo tanto contenti ...

