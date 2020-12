Recovery Plan, Conte “Nessun potere sottratto ai ministri” (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La governance del Recovery? Un colossale fraintendimento”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un colloquio con alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, dopo il voto di ieri sera in Senato.“Non possiamo permettere che la dialettica politica ci faccia precipitare in una condizione sterile di distacco dalle urgenze del Paese. Questo interrogarci chiassoso tra noi non ha significato, mentre i cittadini attendono e le sfide corrono”, sottolinea Conte, in merito alle fibrillazioni nella maggioranza.Il premier chiarisce che la “struttura di missione” sul Recovery Plan “avrà compiti di monitoraggio ma non sottrarrà potere e competenze ai ministeri”. E spiega: “La politica non verrà commissariata, dobbiamo assicurare tempi certi e velocità. Dovrebbe solo essere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La governance del? Un colossale fraintendimento”. Lo dice il premier Giuseppe, in un colloquio con alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, dopo il voto di ieri sera in Senato.“Non possiamo permettere che la dialettica politica ci faccia precipitare in una condizione sterile di distacco dalle urgenze del Paese. Questo interrogarci chiassoso tra noi non ha significato, mentre i cittadini attendono e le sfide corrono”, sottolinea, in merito alle fibrillazioni nella maggioranza.Il premier chiarisce che la “struttura di missione” sul“avrà compiti di monitoraggio ma non sottrarràe competenze ai ministeri”. E spiega: “La politica non verrà commissariata, dobbiamo assicurare tempi certi e velocità. Dovrebbe solo essere ...

Recovery Plan, Conte "Nessun potere sottratto ai ministri"

