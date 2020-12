Psoriasi in aree difficili da trattare | risankizumab risolutivo

(Di giovedì 10 dicembre 2020)inda: remissione completa in molti pazienti consecondo i risultati presentati all’EADV 2020 Nei pazienti coninda, come le unghie, il cuoio capelluto, il palmo delle mani e la pianta dei piedi, il biologicoha comportato la remissione completa in un alto numero… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Psoriasi aree

PharmaStar

Il secukinumab dell'anticorpo monoclonale è approvato per il trattamento del moderato alla psoriasi severa della placca in bambini ed in adolescenti dall'età di sei anni che sono candidati per la ...Janssen, l'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, ha annunciato che la Commissione europea ha approvato guselkumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite psoriasica a ...