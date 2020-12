Petrolio | Unem | fattura 2020 crolla ai minimi da 30 anni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il calo dei consumi, unitamente a quello del costo del barile di greggio importato, diminuito neldi oltre 22 dollari/barile (-34%), che diventano circa 21 in euro/barile (-36%) per effetto di un cambio euro/dollaro apprezzatosi solo marginalmente (+2%), si èriflesso sullapetrolifera che nelsi stima intorno ai 12 miliardi di euro, 9,7 miliardi in meno rispetto al 2019 (-45%), la più bassa degli ultimi 30. Rispetto al picco del 2011 si tratta di un minor esborso di oltre 22 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal preconsuntivo petroliferodi, l’Unione energie per la mobilità, secondo cui i consumi petroliferi registrano una forte contrazione e non raggiungono le 50 milioni di tonnellate, in calo di oltre 10 milioni di tonnellate (-17,4%) ...