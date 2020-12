Perché l’aggregazione Mps-Carige-Popolare di Bari non convince (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mentre l’ipotesi di un’acquisizione di Monte dei Paschi di Siena ad opera di Unicredit sembra destinata a tramontare dopo la burrascosa crisi borsistica del gruppo di Piazza Gae Aulenti seguita all’annuncio di rinuncia a un secondo mandato da parte dell’ad Jean Pierre Mustier, nella politica e nei salotti finanziari si studiano nuove soluzioni per risolvere i complicati dossier bancari InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mentre l’ipotesi di un’acquisizione di Monte dei Paschi di Siena ad opera di Unicredit sembra destinata a tramontare dopo la burrascosa crisi borsistica del gruppo di Piazza Gae Aulenti seguita all’annuncio di rinuncia a un secondo mandato da parte dell’ad Jean Pierre Mustier, nella politica e nei salotti finanziari si studiano nuove soluzioni per risolvere i complicati dossier bancari InsideOver.

Perché serve una fusione tra Mps, Carige e Popolare di Bari. di Lando Maria Sileoni Serve mettere insieme le tre debolezze del settore bancario italiano: Popolare di Bari, Carige e Monte dei Paschi di Siena (Mps). L’intervento di Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi .

Ecco chi e perché spinge (e chi invece frena) per la fusione tra il Monte dei Paschi di Siena (Mps), Banca Carige e Banca Popolare di Bari. Dopo il crollo del titolo Unicredit in Borsa, il Cda della banca ha gettato acqua sul fuoco sull’ipotesi di acquisizione di Mps e un portavoce del consiglio ...

Se come pare non ci sarà alcun candidato ad aggregarsi con Mps, allo Stato non resterà che mantenerne la proprietà. Ma con l'obbligo di ricapitalizzare entro il primo semestre, poiché la banca ...

