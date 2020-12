Paolo Rossi | la moglie in lacrime ricorda Pablito | Hai lottato fino alla fine Il tumore e l' ultimo gesto del campione

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - UEFAcom_it : Riposa in pace, Paolo Rossi. - paoloigna1 : Il gigante dell’area di rigore (di D. Pastorin) - fabiocfavaloro : @Dischivolanti @repubblica Per non confonderlo con Paolo Rossi l’altro mito -

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Il Brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui”. Paulo Roberto Falcao, stella della nazionale verdeoro e campione dalla Roma dello scudetto anni ’80, ricorda così ...Non poteva non ricordarlo, Falcao. «Il Brasile ha già pianto per colpa sua. Ora piange per lui». Paulo Roberto Falcao, stella della nazionale verdeoro e campione dalla Roma ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Paolo Rossi, da Zoff a Cabrini il cordoglio per la scomparsa del campione