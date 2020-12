Paolo Rossi, il ricordo di Sergio Brio: “Perdo un amico carissimo, ti voglio bene” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio e affetto per Paolo Rossi, scomparso nelle scorse ore dopo una terribile malattia. Tramite i social della Juventus anche Sergio Brio ricorda l’eroe di Spagna ’82 con parole ricche di commozione. “Perdo prima un amico carissimo, poi un grande campione – spiega l’ex giocatore bianconero – Ci siamo conosciuti nel 1974, abitavamo tutti in un appartamento in Via San Quintino dove c’erano tutti giocatori della Primavera come Marocchino. Ci siamo divisi quando lui andò al Como e io alla Pistoiese, ma poi ci siamo ritrovati proprio alla Juve.” “Paolo ha fatto cose stratosferiche con il pallone – prosegue Brio – Ha vinto la classifica cannonieri al Mondiale ma poi ha vinto anche Scudetti, Coppa ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio e affetto per, scomparso nelle scorse ore dopo una terribile malattia. Tramite i social della Juventus anchericorda l’eroe di Spagna ’82 con parole ricche di commozione.prima un, poi un grande campione – spiega l’ex giocatore bianconero – Ci siamo conosciuti nel 1974, abitavamo tutti in un appartamento in Via San Quintino dove c’erano tutti giocatori della Primavera come Marocchino. Ci siamo divisi quando lui andò al Como e io alla Pistoiese, ma poi ci siamo ritrovati proprio alla Juve.” “ha fatto cose stratosferiche con il pallone – prosegue– Ha vinto la classifica cannonieri al Mondiale ma poi ha vinto anche Scudetti, Coppa ...

