"Negru? Ma se voi rumeni...". Psg-Basaksehir, spunta l'audio del contro-insulto: la Uefa apre l'inchiesta, impensabile (Di giovedì 10 dicembre 2020) Psg-Basaksehir alla fine si è giocata e si è conclusa con la nettissima vittoria dei francesi, che si sono qualificati agli ottavi di Champions League. L'impressione però è che si parlerà ancora a lungo di quanto successo con il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu che aveva chiamato “Negru” un giocatore della squadra turca, scatenando la reazione dei calciatori di entrambi i club, che hanno deciso di abbandonare il campo a causa dell'insulto razzista. La partita si è poi svolta il giorno seguente con una nuova terna arbitrale, ma le polemiche non si sono placate: anzi, è spuntato un audio in cui sarebbe partito un contro-insulto al “Negru” del quarto uomo. Nell'estratto pubblicato dal giornalista Emmanuel Rosu si sente pronunciare la frase “nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Psg-alla fine si è giocata e si è conclusa con la nettissima vittoria dei francesi, che si sono qualificati agli ottavi di Champions League. L'impressione però è che si parlerà ancora a lungo di quanto successo con il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu che aveva chiamato “” un giocatore della squadra turca, scatenando la reazione dei calciatori di entrambi i club, che hanno deciso di abbandonare il campo a causa dell'razzista. La partita si è poi svolta il giorno seguente con una nuova terna arbitrale, ma le polemiche non si sono placate: anzi, èto unin cui sarebbe partito unal “” del quarto uomo. Nell'estratto pubblicato dal giornalista Emmanuel Rosu si sente pronunciare la frase “nel ...

