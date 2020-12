Melancholia | X Factor | punto e a capo

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Mi ricordo esattamente la prima volta che ho visto i, è stato uno di quegli amori a prima vista, uno di quelli in cui ti ricordi esattamente come eri vestito, cosa stavi facendo, chi c’era con te. Il fatto che fossero su un palco alle audizioni di X, ergo di giovedì sera, e io sul mio adorato divano, è un particolare trascurabile, ma nel momento in cui Benedetta, Fabio e Filippo hanno iniziato a suonare, il tempo si è fermato. C’erano solo loro. E la loro musica. Non riuscivo a staccare gli occhi da quello schermo, e più le note di Léon mi entravano sottopelle, più Benedetta mi entrava dappertutto. Lei con i suoi movimenti ritmati, lei con il suo modo particolare di muovere le mani, lei che non guardava la telecamera, se la mangiava. Semplicemente perché lei è nata per farlo. Sono quei casi eccezionali in cui quel famoso fattore X è ...