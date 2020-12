Lapo Elkann trovato in possesso di cocaina, fermato per eccesso di velocità con la Ferrari: aperta un’inchiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapo Elkann sarebbe stato trovato in possesso di cocaina a un controllo delle forze dell’ordine il 12 settembre scorso tra Portofino e Santa Margherita. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, è stato fermato per due volte: una per eccesso di velocità su una Ferrari, che gli è costata una multa, e un’altra volta a dieci chilometri di distanza, dove i carabinieri hanno trovato dosi di cocaina fra i 3 e i 4 grammi. Circostanza che ha portato all’apertura di un’indagine. La Procura di Genova, infatti, ha aperto un’inchiesta per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscritto Elkann, che era in compagnia di un amico, nel registro degli indagati. La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 10 dicembre 2020)sarebbe statoindia un controllo delle forze dell’ordine il 12 settembre scorso tra Portofino e Santa Margherita. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, è statoper due volte: una perdisu una, che gli è costata una multa, e un’altra volta a dieci chilometri di distanza, dove i carabinieri hannodosi difra i 3 e i 4 grammi. Circostanza che ha portato all’apertura di un’indagine. La Procura di Genova, infatti, ha apertoper detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e iscritto, che era in compagnia di un amico, nel registro degli indagati. La ...

