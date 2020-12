Lapo Elkann minacciato da gruppi fascisti: “Sto facendo delle denunce!” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lapo Elkann minacciato da gruppi fascisti, il noto imprenditore italiano vittima di un assalto social da parte di gruppi dell’estrema destra. Lapo Elkann ha seguito Report lunedì scorso e, come in tantissimi, mentre aveva la televisione accesa aveva anche il cellulare con sé. Guardando un servizio che parlava dei gruppo politici fascisti e di estrema L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)da, il noto imprenditore italiano vittima di un assalto social da parte didell’estrema destra.ha seguito Report lunedì scorso e, come in tantissimi, mentre aveva la televisione accesa aveva anche il cellulare con sé. Guardando un servizio che parlava dei gruppo politicie di estrema L'articolo proviene da Inews.it.

Affaritaliani : Vede arrivare la polizia e butta la droga. Lapo Elkann, indagato per spaccio - repubblica : Torino, minacce di morte a Lapo Elkann dopo il suo tweet 'Non c'è spazio per razzisti e fascisti' - Corriere : Lapo Elkann è stato fermato il 12 settembre tra Portofino e Santa Margherita. Due volte - fauss77 : RT @MonEleonora: Il solito 'estremo amore' di cui è capace la destra. - GiuseppeBrandon : LASCIATELO LIBERO ! MA PERCHÉ OGNI VOLTA CHE LAPO ELKANN VIENE BECCATO CON LE NARICI INFARINATE DOBBIAMO... -