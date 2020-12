La dama ha dovuto abbandonare la trasmissione (Di giovedì 10 dicembre 2020) I fan di Carlotta Savorelli erano molto preoccupati per la sua assenza, ma lei ha spiegato i motivi. Carlotta Savorelli assente da UeD: i motivi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) I fan di Carlotta Savorelli erano molto preoccupati per la sua assenza, ma lei ha spiegato i motivi. Carlotta Savorelli assente da UeD: i motivi su Notizie.it.

LaviniaVentanni : @screnni Doveva partire anche lei oggi per un viaggio ( come il Dama) ma ha detto che per fortuna l'ha dovuto spost… - Mielinaa : @sbetz10 Ma ci riflette spesso cosaaa (detto col tono del Dama) che il primo se lo è dovuto far scrivere santo cielo -