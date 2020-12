Inter, Vidal punta lo Scudetto: «Dobbiamo mettercela tutta» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arturo Vidal non si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’Inter e punta direttamente allo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni Arturo Vidal non si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’Inter: il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri a non prendere parte alle competizioni europee in questa stagione. «É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo Scudetto. Forza Inter». É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ? ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arturonon si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’direttamente allo. Ecco le sue dichiarazioni Arturonon si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’: il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri a non prendere parte alle competizioni europee in questa stagione. «É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocelaad ogni partita per vincere lo. Forza». É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ? ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e ...

