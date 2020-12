Illegittimi i mutui “alla francese” elaborati in regime composto degli interessi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) di Valentino Vecchi* Con un’importante pronuncia – la n.1890 del 03.11.2020 – la Corte d’Appello di Bari si è espressa sul dibattuto tema della validità, ovvero invalidità, dei contratti di mutuo che prevedono, per il rimborso del capitale, l’ammortamentoelaborato applicando ildella capitalizzazione compostain assenza di esplicita pattuizione contrattuale. La Corte, mediante la pronuncia in questione, ha giudicato affetta da nullità – per indeterminatezza ex artt.1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché per violazione della forma scritta ex art.117, comma 4, TUB – la clausolache prevede l’esplicitazione, in contratto, del solo TAN del rapporto, senza alcuna indicazione né del TAE né delfinanziario impiegato per ...