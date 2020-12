Giulia De Lellis, accusata di non aver fatto la quarantena: l’influencer si difende (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovamente al centro della polemica è Giulia De Lellis, recentemente accusata di sessismo dopo alcune IG Stories condivise. A far arrabbiare il popolo del web questa volta è però un altro motivo che ha portato l’influencer ad essere protagonista di molte critiche. La De Lellis ha deciso di intervenire, chiarendo così la questione. AL CENTRO L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovamente al centro della polemica èDe, recentementedi sessismo dopo alcune IG Stories condivise. A far arrabbiare il popolo del web questa volta è però un altro motivo che ha portatoad essere protagonista di molte critiche. La Deha deciso di intervenire, chiarendo così la questione. AL CENTRO L'articolo

Ladyxxx25010506 : Facciamo un regalo a Giulia De Lellis? Le compriamo un dizionario di lingua italiana per natale? E magari pure un corso di scrittura? #GDL - maddaleenaa : RT @strjngimi: In un mondo di Giulia de lellis, sii Chiara Ferragni. - CheDonnait : Giulia De Lellis al centro della polemica! Che cosa ne pensate? #giuliadelellis #delellis - jusxtwoghosts : giulia de lellis tu e la tua ignoranza mi fate pena - onedaveinurlife : Lungi da me difendere Giulia de Lellis ma non credo che volesse intendere donna schiava zitta e lava. A natale il r… -