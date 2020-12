Gattuso | il rinnovo col Napoli è dietro l’angolo | cosa manca?

Leggi su serieanews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildicon ilè argomento di discussione ormai da settimane,? Proviamo a fare chiarezza. Ilalla ricerca di certezze. La squadra azzurra è in campo contro la Real Sociedad per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona, alla ricerca dei punti utili per approdare ai sedicesimi di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.