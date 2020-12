FS Italiane | 48 Frecce in più dal 17 al 21 dicembre

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Saranno 48 le corse in più dellenel periodo 17-21in vista del gran numero di italiani che si sposteranno prima della chiusura delle regioni che il Governo ha deciso per il 21. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estensioni per e da Reggio Calabria di due collegamenti fra Venezia e Roma, rende noto FS News, mentre le quattro corse giornaliere in più fra Torino e Napoli sono previste per tutta la settimana dal 13 al 20. Siccome nelleresta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere, con la disposizione a scacchiera, Trenitalia ha deciso di implementare le corse disponibili nei giorni caldi degli spostamenti. Il monitoraggio della domanda proseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare se saranno necessarie ulteriori ...

Ultime Notizie dalla rete : Italiane Frecce

Teleborsa

Trenitalia informa che saranno in tutto 48, sul territorio nazionale, le corse in più delle Frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra qu ...Saranno in tutto 48 le corse in più delle Frecce dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estension ...Acquista il biglietto del treno online con le nostre offerte. Viaggia con Frecciarossa, Frecciargento e Fracciabianca, alta velocità da centro a centro città.Le Frecce. Frecciarossa connections Frecciarossa 1000; Frecciargento connections; Frecciabianca connections; Offers. Our prices Base ticket Economy ticket Super Economy ticket Special Offers Same day return offer Weekend return offer; Famiglia Offer 2x1 special offer Insieme offer Group Travel offer Green and Silver Card Night&AV offer Bimbi GratisFrecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca , collegamenti ad alta velocità ed alta frequenza. Acquista i biglietti dei treni, scopri le tratte, i tempi di percorrenza e i servizi.