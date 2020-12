Fonseca: “Molte cose non mi sono piaciute. Vogliamo andare avanti in questa competizione” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato a Sky la sconfitta per 3-1 sul campo del Cska Sofia. Risultato che non cambia nulla ai fini del piazzamento nel girone della squadra giallorossa. Queste le parole di Fonseca: “Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, due nostri errori hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori. Soddisfatto dei giovani? Non è facile per loro. È una partita di Europa, con grandi responsabilità, ma sia Milanese che Bamba hanno fatto bene. sono contento di loro. Le nostre prospettive in Europa League? Vogliamo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo, ha commentato a Sky la sconfitta per 3-1 sul campo del Cska Sofia. Risultato che non cambia nulla ai fini del piazzamento nel girone della squadra giallorossa. Queste le parole di: “Abbiamo perso e non mimolte, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, due nostri errori hanno portato ai loro due gol. Sidifesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori. Soddisfatto dei giovani? Non è facile per loro. È una partita di Europa, con grandi responsabilità, ma sia Milanese che Bamba hanno fatto bene.contento di loro. Le nostre prospettive in Europa League?...

Noovyis : (Fonseca: “Molte cose non mi sono piaciute. Vogliamo andare avanti in questa competizione”) Playhitmusic - - corgiallorosso : #Fonseca: “Sconfitta amara: molte cose non mi sono piaciute stasera. A Bologna #Pellegrini e #Veretout ci saranno”… - R_Rabal : RT @ilRomanistaweb: #Fonseca: 'Molte cose non mi sono piaciute. Ora vogliamo andare più avanti possibile' L'allenatore giallorosso dopo la… - sportli26181512 : Fonseca: 'Non mi sono piaciute tante cose. Bravo Milanese, mentre Mancini...': Fonseca: 'Non mi sono piaciute tante… - ilRomanistaweb : #Fonseca: 'Molte cose non mi sono piaciute. Ora vogliamo andare più avanti possibile' L'allenatore giallorosso dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Molte SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia