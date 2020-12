Covid, bisogna cambiare aria ogni 5-10 minuti per ridurre i contagi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sapevamo, eppure si tende a dimenticare quanto è importante: per ridurre la trasmissione del Covid, oltre a indossare la mascherina, è utile aprire le finestre per cambiare l'aria nei luoghi chiusi. La ventilazione è la nostra arma principale, come ha spiegato Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss: «Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-Cov-2». Vale a casa, come gli ambienti al coperto, scuole in primis. Il consiglio, ha aggiunto l'esperto, è quello di «aprire finestre e balconi, almeno 5-10 minuti una volta all'ora per permettere l'areazione degli spazi chiusi». Che cosa si rischia negli ambienti domestici Gli fa eco il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lo sapevamo, eppure si tende a dimenticare quanto è importante: perla trasmissione del, oltre a indossare la mascherina, è utile aprire le finestre perl'nei luoghi chiusi. La ventilazione è la nostra arma principale, come ha spiegato Gaetano Settimo, del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Iss: «Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’e questo può rappresentare un elemento di criticità per la diffusione delle particelle virali di Sars-Cov-2». Vale a casa, come gli ambienti al coperto, scuole in primis. Il consiglio, ha aggiunto l'esperto, è quello di «aprire finestre e balconi, almeno 5-10una volta all'ora per permettere l'areazione degli spazi chiusi». Che cosa si rischia negli ambienti domestici Gli fa eco il ...

Piano regionale per il vaccino Anticovid: in Campania i primi frigoriferi speciali, per lo stoccaggio delle fiale della Pfizer, sono già arrivati e gli altri saranno consegnati dai ...

Angelini (Ausl) svela i dati della seconda ondata: in due mesi 13 strutture colpite in tutto il Forlivese, con 57 contagi tra gli anziani più 18 operatori. Ora la situazione è migliore nelle scuole: " ...

