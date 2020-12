Chi è Hell Raton, la vita del “misterioso” giudice di X Factor (Di giovedì 10 dicembre 2020) Hell Raton, all’anagrafe Manuel Zappadu, è un rapper, discografico, manager, talent scout, direttore artistico e creativo italiano. Inoltre è un giudice di X Factor 2020 insieme a Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli della categoria Under Donne. l padre è un fotoreporter sardo, mentre la madre è ecuadoregna. Hell Raton ha vissuto dai 3 agli 11 anni a Quito (la capitale dell’Ecuador). Chiamato dagli amici “Manuelito” ha iniziato a lavorare a 21 anni a Londra come cameriere. La vera svolta per lui arriva quando decide di dedicarsi alla musica fondando con Salmo e Slait, nel 2010, la Machete Crew. Ceo e direttore creativo dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, creata con Slait la Machete Gaming. Hell Raton è anche promotore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020), all’anagrafe Manuel Zappadu, è un rapper, discografico, manager, talent scout, direttore artistico e creativo italiano. Inoltre è undi X2020 insieme a Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli della categoria Under Donne. l padre è un fotoreporter sardo, mentre la madre è ecuadoregna.ha vissuto dai 3 agli 11 anni a Quito (la capitale dell’Ecuador). Chiamato dagli amici “Manuelito” ha iniziato a lavorare a 21 anni a Londra come cameriere. La vera svolta per lui arriva quando decide di dedicarsi alla musica fondando con Salmo e Slait, nel 2010, la Machete Crew. Ceo e direttore creativo dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, creata con Slait la Machete Gaming.è anche promotore di ...

