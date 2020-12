Catania, Ylenia muore in ospedale, nel 2017 l’ex le diede fuoco (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ylenia Bonavera è deceduta dopo l’arrivo al pronto soccorso con una profonda ferita alla spalla. Risultava positiva alla cocaina. Deceduta la notte scorsa all’ospedale Garibaldi di Catania Ylenia Bonavera, a soli 24 anni. Si era presentata al pronto soccorso con una profonda ferita da arma da taglio sulla spalla, ma dati gli esami tossicologici che hanno confermato la presenza di cocaina, non è dunque da escludere la morte per overdose. Ylenia era in realtà originaria di Messina, ma si trovava a Catania per lavoro.Nel 2017 era salita alla cronaca la sua storia per un fatto terribile: l’ex compagno tentò di darle fuoco con la benzina, provocandole ustioni di primo e secondo grado su circa il 13% del suo corpo. LEGGI ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020)Bonavera è deceduta dopo l’arrivo al pronto soccorso con una profonda ferita alla spalla. Risultava positiva alla cocaina. Deceduta la notte scorsa all’Garibaldi diBonavera, a soli 24 anni. Si era presentata al pronto soccorso con una profonda ferita da arma da taglio sulla spalla, ma dati gli esami tossicologici che hanno confermato la presenza di cocaina, non è dunque da escludere la morte per overdose.era in realtà originaria di Messina, ma si trovava aper lavoro.Nelera salita alla cronaca la sua storia per un fatto terribile:compagno tentò di darlecon la benzina, provocandole ustioni di primo e secondo grado su circa il 13% del suo corpo. LEGGI ...

