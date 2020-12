Capodanno 2021 in TV | cosa vedere la sera del 31 dicembre su Rai 1 | Canale 5 e La7

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 dicembre 2020)in TV,c’è in televisione ladel 312020? Se fino all’anno scorso passare lata dia casa era una scelta, quest’anno a causa del coprifuoco tutti gli italiani pasnno la notte del 312020 nella propria abitazione e dunque in molti si stanno domandando come passare lata die quali programmi tv si potranno seguire per celebrare l’arrivo del nuovo anno. L’emergenza Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani che quest’anno dovranno sostituire il classicoin piazza con unata davanti alla televisione, magari in compagnia di uno dei programmi organizzati ad hoc da Rai 1, ...