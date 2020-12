Brexit, la Ue corre ai ripari in vista di un possibile no deal: proposte quattro misure di emergenza per limitare le interruzioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Più ci si avvicina alla fine dell’anno e più lo spettro del no deal sulla Brexit diventa concreto. Lo stallo prolungato sui colloqui tra i negoziatori europei e britannici non si è sbloccato nemmeno dopo la lunga telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro, Boris Johnson, che si sono dati appuntamento per un incontro faccia a faccia a Bruxelles. Tanto che, mentre da Downing Street ripetono che un accordo si troverà solo se sarà garantita la “sovranità” del Regno, la capa di Palazzo Berlaymont ha twittato che anche se un accordo venisse trovato non c’è “nessuna garanzia” che possa entrare in vigore in tempo utile. Per questo “dobbiamo essere preparati anche alla possibilità che non ci sia alcun accordo in vigore il primo gennaio prossimo”. Così la Commissione ha proposto oggi quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Più ci si avvicina alla fine dell’anno e più lo spettro del nosulladiventa concreto. Lo stallo prolungato sui colloqui tra i negoziatori europei e britannici non si è sbloccato nemmeno dopo la lunga telefonata tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro, Boris Johnson, che si sono dati appuntamento per un incontro faccia a faccia a Bruxelles. Tanto che, mentre da Downing Street ripetono che un accordo si troverà solo se sarà garantita la “sovranità” del Regno, la capa di Palazzo Berlaymont ha twittato che anche se un accordo venisse trovato non c’è “nessuna garanzia” che possa entrare in vigore in tempo utile. Per questo “dobbiamo essere preparati anche alla possibilità che non ci sia alcun accordo in vigore il primo gennaio prossimo”. Così la Commissione ha proposto oggi...

