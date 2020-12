Benevento, i convocati di Inzaghi: torna Iago Falque (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una buona notizia per Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida con il Sassuolo. Iago Falque è recuperato ed è stato inserito nei convocati Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 11 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Mapei”, contro il Sassuolo. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Iago Falque. ? I convocati di Mister Filippo Inzaghi ?? #SassuoloBenevento? #SerieATIM ????? #ForzaStrega ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una buona notizia per Filippoalla vigilia della sfida con il Sassuolo.è recuperato ed è stato inserito neiIl tecnico delFilippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 11 dicembre, ore 20.45, presso lo stadio “Mapei”, contro il Sassuolo. PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula,. ? Idi Mister Filippo?? #Sassuolo? #SerieATIM ????? #ForzaStrega ...

