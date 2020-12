Warhammer 40 000 | Darktide sarà ai The Game Awards 2020 con il suo primo video gameplay

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fatshark, già fautori di Vermintide, mostrerà del giocato dell'atteso40,000:ai The. Lo hanno annunciato tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, con anche un breve ma promettente (almeno per l'atmosfera) teaser. "Collegatevi sui Thecondotti da Geoff Keighley il 10 dicembre per vedere il primissimodiplay dall'imminente gioco in co-op a 4 giocatori40,000:, da Fatsharks." Sappiamo ancora poco del titolo, se non chegiocato in cooperativo e in visuale in prima persona, come gioco d'azione. Ambientato ad Atoma Prima, ve la vedrete con un culto eretico noto come "Admonition" nei panni di un membro ...

Fatshark, già fautori di Vermintide, mostrerà del giocato dell'atteso Warhammer 40,000: Darktide ai The Game Awards.Com’è ben noto a chi ha seguito lo show gli anni scorsi, i The Game Awards sono ben più che semplici assegnazioni di premi. Molti sviluppatori approfittano infatti dell’occasione per presentare i loro ...

Warhammer 40,000: Darktide uscirà nel 2021 per Xbox Series X/S e PC.Restiamo in attesa per maggiori info, non solo sul sistema di gioco, ma anche su una più precisa finestra di lancio.

