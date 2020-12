Tutte le sfumature del torrone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Albume d’uovo montato, miele, frutta secca. «Sono gli ingredienti della ricetta originaria del torrone, che non prevede zucchero, ad attestarne l’antichità». A raccontare il torrone, le sue origini, la sua storia è Massimo Rivoltini: nell’azienda di famiglia, a Cremona, si produce torrone dal 1930. È lui a guidarci in un mondo molto più variegato e complesso di quanto si possa pensare. «Qui a Cremona la storia del torrone data almeno al 1441, anno delle nozze di Bianca Maria Visconti. Ma sicuramente le origini di questo dolce vanno ricercate molto più indietro, forse in epoca romana, e certamente in ambito mediterraneo, nelle zone calde». Il torrone è tra i dolci simbolo del Natale, e a Cremona lo si consuma a Natale: quello cremonese è il torrone classico, friabile, che se spezzato si ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Albume d’uovo montato, miele, frutta secca. «Sono gli ingredienti della ricetta originaria del, che non prevede zucchero, ad attestarne l’antichità». A raccontare il, le sue origini, la sua storia è Massimo Rivoltini: nell’azienda di famiglia, a Cremona, si producedal 1930. È lui a guidarci in un mondo molto più variegato e complesso di quanto si possa pensare. «Qui a Cremona la storia deldata almeno al 1441, anno delle nozze di Bianca Maria Visconti. Ma sicuramente le origini di questo dolce vanno ricercate molto più indietro, forse in epoca romana, e certamente in ambito mediterraneo, nelle zone calde». Ilè tra i dolci simbolo del Natale, e a Cremona lo si consuma a Natale: quello cremonese è ilclassico, friabile, che se spezzato si ...

Tutto quello che volevate sapere su uno dei dolci natalizi più amati e diffusi, con una selezione di 10 torroni da non perdere ...

