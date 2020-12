Televoto fake dal Brasile al Grande Fratello Vip 5: ora anche i messaggi in codice (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5 è risultata essere la preferita del pubblico e subito dopo di lei, anche Rosalinda Cannavò, a causa di presunti voti farlocchi in arrivo dal Brasile. Una cosa simile era successa anche qualche mese fa con i voti in arrivo dalla Spagna, per cui era intervenuto anche il Codacons ma con un nulla di fatto da parte della produzione. I voti finti dal Brasile Dayane Mello al GF Vip 5 è sicuramente un personaggio particolare ma è molto strano che abbia potuto superare Tommaso Zorzi nelle preferenze. Durante la puntata di lunedì scorso, anche Rosalinda, Grande amica di Dayane, è finita per risultare immune grazie al Televoto e anche stavolta sembra esserci lo zampino dei ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dayane Mello alVip 5 è risultata essere la preferita del pubblico e subito dopo di lei,Rosalinda Cannavò, a causa di presunti voti farlocchi in arrivo dal. Una cosa simile era successaqualche mese fa con i voti in arrivo dalla Spagna, per cui era intervenutoil Codacons ma con un nulla di fatto da parte della produzione. I voti finti dalDayane Mello al GF Vip 5 è sicuramente un personaggio particolare ma è molto strano che abbia potuto superare Tommaso Zorzi nelle preferenze. Durante la puntata di lunedì scorso,Rosalinda,amica di Dayane, è finita per risultare immune grazie alstavolta sembra esserci lo zampino dei ...

Elis08875963 : Tutti i Fandom dovrebbero indignarsi per il televoto truccato, per gli account fake etc. Perché questo non succede? #gfvip - Stefanialazzar0 : TELEVOTO FLASH > TELEVOTO DOVE DANNO IL TEMPO NECESSARIO PER CREARE FAKE #GFVIP #TELEVOTOTRUCCATO #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP - malandrina9 : RT @antoxnellaqx: QUALCUNO VA AD URLARE FUORI LA CASA TOMMASO E STEFANIA IMMUNI TELEVOTO FAKE???? VI PREGO DEVONO SAPERE #GFVIP - malandrina9 : @r_tl13 @FelipeMaryFanti @GrandeFratello I profili fake in italia ci sono per OGNI concorrente quindi si annullano… - Stefanialazzar0 : Io sono scioccata comunque per i risultati del televoto flash quando vinsero in serata Stefania e Tommaso, è quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Televoto fake Account fake e voti dall’estero per il televoto del GF Vip, ecco come viene aggirato il sistema Tv Fanpage Account fake e voti dall’estero per il televoto del GF Vip, ecco come viene aggirato il sistema

Esplode il caso televoto al Grande Fratello Vip. Sarebbero centinaia gli account fake creati e utilizzati per votare i propri concorrenti preferiti, ...

Grande Fratello Vip: accese proteste per presunte irregolarità sul televoto

Sono in corso molte proteste riguardanti il televoto del Grande Fratello Vip, per ciò che concerne le ultime due settimane. Nelle ultime due puntate infatti, le preferite del pub ...

Esplode il caso televoto al Grande Fratello Vip. Sarebbero centinaia gli account fake creati e utilizzati per votare i propri concorrenti preferiti, ...Sono in corso molte proteste riguardanti il televoto del Grande Fratello Vip, per ciò che concerne le ultime due settimane. Nelle ultime due puntate infatti, le preferite del pub ...