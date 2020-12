Rientro in Italia dall’estero: tampone e quarantena, le regole (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come e quando devono essere effettuati i tamponi se si torna in Italia dall’estero? E chi deve restare in quarantena? Quali sono i paesi a rischio? Sono tante le domande che in questi giorni molti Italiani che viaggiano anche per motivi di lavoro, e non solo di vacanza, si stanno ponendo. Ed è per questo motivo che dal Viminale arrivano delle risposte ben chiare. Anche in questo caso, dopo il DPCM del 4 dicembre 2020, arrivano le famose FAQ che cercano di fare chiarezza anche in questo senso. Il Premier Conte aveva già spiegato che nei giorni in prossimità del Natale e del Capodanno, ci sarebbero state delle regole più stringenti visto che, non si sa come negli altri paese si darà modo di festeggiare, tra veglioni e cenoni. Per cui saranno necessari controlli severi per chi va all’estero e poi rientra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come e quando devono essere effettuati i tamponi se si torna in? E chi deve restare in? Quali sono i paesi a rischio? Sono tante le domande che in questi giorni moltini che viaggiano anche per motivi di lavoro, e non solo di vacanza, si stanno ponendo. Ed è per questo motivo che dal Viminale arrivano delle risposte ben chiare. Anche in questo caso, dopo il DPCM del 4 dicembre 2020, arrivano le famose FAQ che cercano di fare chiarezza anche in questo senso. Il Premier Conte aveva già spiegato che nei giorni in prossimità del Natale e del Capodanno, ci sarebbero state dellepiù stringenti visto che, non si sa come negli altri paese si darà modo di festeggiare, tra veglioni e cenoni. Per cui saranno necessari controlli severi per chi va all’estero e poi rientra ...

