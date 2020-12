**Recovery: niente Cdm questa sera** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Non si terrà nemmeno questa sera il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund che era atteso già nelle giornata di ieri, poi saltato. Lo confermano fonti di governo all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Non si terrà nemmenosera il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund che era atteso già nelle giornata di ieri, poi saltato. Lo confermano fonti di governo all'Adnkronos.

