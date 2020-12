Recovery Fund, le ministre renziane minacciano le dimissioni. Conte: “Serve coesione” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Inizia all’insegna della tensione il giorno dell’atteso chiarimento tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. In gioco la fiducia al governo, il sostegno dei renziani all’esecutivo giallorosso. Il leader di Italia viva parlera’ in Senato, alle 18 e 30. Conte, invece, ha gia’ parlato alla Camera, riferendo sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Sul tavolo diverse questioni, ma su tutte quella della task force per il recovery plan. Italia viva non vuole che si crei una struttura esterna al governo e al Parlamento. Per questo ha chiesto al premier Giuseppe Conte un passo indietro, il ritiro dello schema di decreto che circola sotto forma di bozza da ieri sera. Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – Inizia all’insegna della tensione il giorno dell’atteso chiarimento tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. In gioco la fiducia al governo, il sostegno dei renziani all’esecutivo giallorosso. Il leader di Italia viva parlera’ in Senato, alle 18 e 30. Conte, invece, ha gia’ parlato alla Camera, riferendo sul Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Sul tavolo diverse questioni, ma su tutte quella della task force per il recovery plan. Italia viva non vuole che si crei una struttura esterna al governo e al Parlamento. Per questo ha chiesto al premier Giuseppe Conte un passo indietro, il ritiro dello schema di decreto che circola sotto forma di bozza da ieri sera.

borghi_claudio : Tutti i 300 esperti per la supertaskforce del recovery fund saranno peggio di arcuri (altrimenti se nel mazzo ce ne… - marattin : Ho una domanda: perché usiamo 88 mld di prestiti del Recovery Fund (che ha condizioni, e per fortuna) per sostituir… - matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - IlPrimatoN : Sul Recovery fund Renzi non molla: Conte deve accontentarlo sulla governance altrimenti sarà crisi di governo - marisa_s_43 : RT @Storace: Vi devono cadere le mani se voterete quella robaccia. Appena 9 miliardi per la #sanità dal #recovery plan: già decisa di nasc… -