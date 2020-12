Recovery Fund, Delrio in Aula: “Presidente Conte, serve umiltà. Le indico l’immagine di Papa Francesco che prega da solo alle 7” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Signor presidente del Consiglio le indichiamo l’immagine di Papa Francesco ieri, da solo a pregare la mattina alle 7. serve umiltà, ascolto, capacità di ascoltare un Paese che sta soffrendo. Molte donne e uomini hanno perso il lavoro”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni di Conte alla Camera L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Signor presidente del Consiglio le indichiamodiieri, dare la mattina7., ascolto, capacità di ascoltare un Paese che sta soffrendo. Molte donne e uomini hanno perso il lavoro”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Grazianonelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni dialla Camera L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

