Recovery fund, a un passo dall'intesa con Polonia e Ungheria (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alla vigilia del Consiglio europeo domani a Bruxelles, sembrerebbe che la presidenza tedesca dell'Ue abbia raggiunto un accordo con Polonia e Ungheria, che hanno posto il veto su Recovery fund e bilancio pluriennale dell'Ue. A quanto apprende Huffpost da fonti europee, il compromesso dovrebbe confermare l'accordo legislativo con il Parlamento europeo, che lega l'erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto, ma dovrebbe essere accompagnato da una dichiarazione politica che riconosce la sovranità degli Stati, anche in materia di immigrazione. dalla Polonia è il vice premier Jaroslaw Gowin, da sempre favorevole a un compromesso, a parlare di spiragli nella trattativa. Fonti del governo di Varsavia consultate da Huffpost non lo smentiscono ma non vogliono "aggiungere ulteriori ...

