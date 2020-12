Questo video mostra bambini e donne in fuga, l’adrenocromo non c’entra (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 7 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra degli uomini estrarre dalla cisterna di un camion dei bambini stremati e delle donne che indossano un velo di colore nero. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «ECCO LE RAGIONI PERCHÉ COMBATTIAMO, ECCO IL PERCHÉ NON POSSIAMO FERMARCI MAI! IMMAGINI FORTI. LE BESTIE CHE ESTRAGGONO L’#ADRENOCROMO DAI bambini RAPITI SONO OVUNQUE E SONO LE STESSE PERSONE CHE VI ORDINANO DI INDOSSARE LE MASCHERINE E RICEVERE IL VACCINO. LASCIA CHE QUESTE IMMAGINI SEGNINO PER SEMPRE E PROFONDAMENTE IL TUO CUORE E LA TUA ANIMA. QUESTA GUERRA È PIÙ REALE CHE MAI!…». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 7 dicembre 2020 su Facebook è stato pubblicato unchedegli uomini estrarre dalla cisterna di un camion deistremati e delleche indossano un velo di colore nero. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «ECCO LE RAGIONI PERCHÉ COMBATTIAMO, ECCO IL PERCHÉ NON POSSIAMO FERMARCI MAI! IMMAGINI FORTI. LE BESTIE CHE ESTRAGGONO L’#ADRENOCROMO DAIRAPITI SONO OVUNQUE E SONO LE STESSE PERSONE CHE VI ORDINANO DI INDOSSARE LE MASCHERINE E RICEVERE IL VACCINO. LASCIA CHE QUESTE IMMAGINI SEGNINO PER SEMPRE E PROFONDAMENTE IL TUO CUORE E LA TUA ANIMA. QUESTA GUERRA È PIÙ REALE CHE MAI!…».contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il...

reportrai3 : Dentro Forza Nuova, per i giovanissimi la gerarchie e le regole sono ferree. Chi sgarra è sottoposto a un rituale p… - amnestyitalia : Il rinnovo della detenzione preventiva di Zaki è una decisione vergognosa e crudele. Chiediamo al governo italiano… - matteosalvinimi : Tutelare la salute degli italiani senza dividere le famiglie almeno a Natale si può. È quello che accade in Francia… - FearofHell1 : Ho spietato a mia madre che sprecare soldi per i ceri non è utile. Lei ha comprato questo. Un cero a pila - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: Tutelare la salute degli italiani senza dividere le famiglie almeno a Natale si può. È quello che accade in Francia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo video Psg-Basaksehir sospesa. Offese razziste del quarto uomo a Pierre Webo. VIDEO Sky Sport A Modena un istruttore per utilizzare Gyrotonic in aiuto dei paraplegici

Alla Equilibra un macchinario rivoluzionario per la colonna vertebrale Giuliana Pinelli è una dei sei esperti con brevetto per l’uso in Italia ...

CRONACA METEO DIRETTA - Frane in Val di Zoldo: la valle tagliata in due (BELLUNO) - VIDEO

CRONACA, La Val di Zoldo resta tagliata in due a causa di diverse frane che hanno interrotto la sp251. Questa è una delle frane scesa all'ingresso della galleria a poca distanza da Forno di Zoldo. Ci ...

Alla Equilibra un macchinario rivoluzionario per la colonna vertebrale Giuliana Pinelli è una dei sei esperti con brevetto per l’uso in Italia ...CRONACA, La Val di Zoldo resta tagliata in due a causa di diverse frane che hanno interrotto la sp251. Questa è una delle frane scesa all'ingresso della galleria a poca distanza da Forno di Zoldo. Ci ...