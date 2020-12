“No, non è possibile!”. UeD, pubblico furioso per la novità: questa volta nessuno se l’aspettava (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra i cambiamenti della nuova edizione di Uomini e Donne c’è anche la nuova sigla. Il programma di Maria De Filippi non utilizza più lo storico jingle ideato da Agostino Penna che era entrato nella testa e nel cuore di tanti telespettatori. Tuttavia la novità non è stata molto apprezzata dal pubblico che è rimasto negativamente sorpreso dalla decisione di cambiare la storica sigla. Lo stesso Agostino Penna è rimasto senza parole quando ha saputo del cambio di sigla. Si era detto dispiaciuto, specialmente per il pubblico che ormai associava quel suo jingle al programma. Quindi il dispiacere non era per una questione di soldi, ma per una questione affettiva: “La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del pubblico…Ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra i cambiamenti della nuova edizione di Uomini e Donne c’è anche la nuova sigla. Il programma di Maria De Filippi non utilizza più lo storico jingle ideato da Agostino Penna che era entrato nella testa e nel cuore di tanti telespettatori. Tuttavia lanon è stata molto apprezzata dalche è rimasto negativamente sorpreso dalla decisione di cambiare la storica sigla. Lo stesso Agostino Penna è rimasto senza parole quando ha saputo del cambio di sigla. Si era detto dispiaciuto, specialmente per ilche ormai associava quel suo jingle al programma. Quindi il dispiacere non era per una questione di soldi, ma per una questione affettiva: “La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del…Ci ...

