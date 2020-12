L'alligatore, nella prima stagione della serie Rai c'è un cameo dello scrittore Massimo Carlotto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Massimo Carlotto, l'autore dei romanzi da cui è tratta la serie Rai L'alligatore, compare nella prima stagione, in un piccolo, divertente cameo. L'avete riconosciuto? Leggi su nospoiler (Di mercoledì 9 dicembre 2020), l'autore dei romanzi da cui è tratta laRai L', compare, in un piccolo, divertente. L'avete riconosciuto?

pillaiandrea : @MassimoCarlotto Fra tutte, l’avventura più bella e sentita dell’Alligatore... i riferimenti ad una vicenda così fo… - annaBusca : RT @OttaviaDaRe: L'Alligatore...Dai romanzi di @MassimoCarlotto una serie ambientata tra le bellezze della laguna e della nostra terra.Ogni… - ancheicialtroni : @givagivaz Ecco, io adoro Beniamino Rossini (e non l'ho visto in foto, quindi per ora il suo aspetto è solo nella m… - vicaridaniele : RT @paoloigna1: Sono giusto immerso... nella visione dell'#ALLIGATORE di @MassimoCarlotto su #Rai2... Grazie @PastaZalla! - paoloigna1 : Sono giusto immerso... nella visione dell'#ALLIGATORE di @MassimoCarlotto su #Rai2... Grazie @PastaZalla! -