L'acceso confronto Gruber-Boschi a Otto e mezzo divide la rete (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il confronto tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi a Otto e mezzo c'è stato es è stato acceso. La prima, conducendo il programma, voleva una risposta precisa e diretta alle domande che venivano poste all'ospite. La seconda, essendo donna di politica, ci temeva a difendere il proprio partito e a rispondere alle accuse più o meno velate fatte dalla conduttrice e dagli altri ospiti presenti in studio. Nulla di nuovo sul piatto, considerati i toni di Lilli Gruber a Otto e mezzo quando sono presenti ospiti politici di un certo calibro, ma già durante il programma in rete sono compari due schieramenti, uno a favore della Gruber e uno a favore della Boschi.

