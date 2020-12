Iran: morto l'ayatollah Yazdi, fu capo della magistratura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TEHERAN, 09 DIC - È morto in Iran all'età di 89 anni il leader della Società degli insegnanti del seminario di Qom (forza politica ultraconservatrice), l'ayatollah Mohammad Yazdi, per dieci anni, dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TEHERAN, 09 DIC - Èinall'età di 89 anni il leaderSocietà degli insegnanti del seminario di Qom (forza politica ultraconservatrice), l'Mohammad, per dieci anni, dal ...

Iran, rinviata tra 7 giorni esecuzione ricercatore Djalali

Stoccolma, 9 dic. (Adnkronos) - E' stata rinviata di un'altra settimana l'esecuzione di Ahmadreza Djalali, il medico iraniano-svedese condannato a morte in Iran e attualmente detenuto nel braccio dell ...

