Inter-Shakhtar, Conte: “Non rispettati da arbitri e Var, incredibile non aver segnato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La squadra ha messo tutto, ma ha dell’incredibile che non siamo riusciti a fare un gol in 180 minuti contro lo Shakhtar. C’è molto rammarico e delusione, ma non mi sento di dire che c’è stata mancanza di cattiveria o concentrazione. C’è stata mancanza del gol e se non lo fai non vinci. Non siamo stati fortunati con gli arbitri e con il Var: l’Inter non è stata rispettata in questa edizione della Champions per episodi non visti e non valutati”. Lo ha detto Antonio Conte, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio con lo Shakhtar Donetsk. Sulle sostituzioni nella ripresa: “Sanchez l’ho fatto entrare gli ultimi 20 minuti – continua a Sky Sport l’allenatore – ho preferito mettere una punta in più. Poi ho inserito Eriksen quando ho visto che Lautaro non ce la faceva più. Oggi lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La squadra ha messo tutto, ma ha dell’che non siamo riusciti a fare un gol in 180 minuti contro lo. C’è molto rammarico e delusione, ma non mi sento di dire che c’è stata mancanza di cattiveria o concentrazione. C’è stata mancanza del gol e se non lo fai non vinci. Non siamo stati fortunati con glie con il Var: l’non è stata rispettata in questa edizione della Champions per episodi non visti e non valutati”. Lo ha detto Antonio, tecnico dell’, dopo il pareggio con loDonetsk. Sulle sostituzioni nella ripresa: “Sanchez l’ho fatto entrare gli ultimi 20 minuti – continua a Sky Sport l’allenatore – ho preferito mettere una punta in più. Poi ho inserito Eriksen quando ho visto che Lautaro non ce la faceva più. Oggi lo ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma il gol non arriva ?? Il racconto di #InterShakhtar ?? #UCL #FORZAINTER ???? - zazoomblog : Inter-Shakhtar 0-0: nerazzurri fuori dallEuropa - #Inter-Shakhtar #nerazzurri #fuori - AdriJuve64 : INTER SHAKHTAR 0-0 CONTE CONTRO GLI ARBITRI NERVOSO NON RISPONDE ALLE DO... -