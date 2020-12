Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11 dicembre: l’illusione di Roberta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roberta continuerà a non rendersi conto della terribile situazione in cui si trova Marcello. Al contrario, come si evince dalle anticipazioni Il Paradiso delle signore in onda venerdì 11 dicembre, la ragazza si illuderà che vada tutto bene dopo aver trovato l’anello con il quale il Barbieri vuole farle la proposta di matrimonio. Nel frattempo, Silvia ringrazierà Federico per essere stato comprensivo nei suoi confronti mentre Umberto racconterà ad Adelaide che i due hanno fatto pace grazie a lui, ma la Contessa lo metterà in guardia dalla Cattaneo. Intanto, Marcello nel suo viaggio in Svizzera per conto di Mantovano, incontrerà un cliente inaspettato. Infine, a Milano tornerà Ludovica Brancia di Montalto. Il Paradiso delle signore, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020)continuerà a non rendersi conto della terribile situazione in cui si trova Marcello. Al contrario, come si evince dalleIlin onda venerdì 11, la ragazza si illuderà che vada tutto bene dopo aver trovato l’anello con il quale il Barbieri vuole farle la proposta di matrimonio. Nel frattempo, Silvia ringrazierà Federico per essere stato comprensivo nei suoi confronti mentre Umberto racconterà ad Adelaide che i due hanno fatto pace grazie a lui, ma la Contessa lo metterà in guardia dalla Cattaneo. Intanto, Marcello nel suo viaggio in Svizzera per conto di Mantovano, incontrerà un cliente inaspettato. Infine, a Milano tornerà Ludovica Brancia di Montalto. Il, ...

