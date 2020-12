Il bollettino dell'Immacolata, crollano tutti i dati (anche morti e ricoveri): trend invertito? Restano i dubbi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo “l'effetto-domenica”, i dati sull'epidemia di coronavirus devono fare i conti con il super festivo. Il giorno dopo la festa dell'Immacolata i numeri sono infatti molto più bassi di quanto non lo siano realmente: il bollettino di mercoledì 9 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di appena 12.756 contagi su 118.475 tamponi, con il tasso di positività risalito leggermente rispetto a ieri (10,8%, +0,8). C'è ancora grande preoccupazione per i decessi legati al Covid, che nelle ultime 24 ore sono finalmente scesi sotto quota 500 per la prima volta dopo settimane, ma rimangono comunque alti (499): sarà da capire se la situazione sta tornando sotto controllo anche da questo punto di vista, o se è solo un fuoco di paglia dovuto al crollo dei tamponi. La notizia migliore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo “l'effetto-domenica”, isull'epidemia di coronavirus devono fare i conti con il super festivo. Il giorno dopo la festai numeri sono infatti molto più bassi di quanto non lo siano realmente: ildi mercoledì 9 dicembre rilasciato dal ministeroa Salute dà conto di appena 12.756 contagi su 118.475 tamponi, con il tasso di positività risalito leggermente rispetto a ieri (10,8%, +0,8). C'è ancora grande preoccupazione per i decessi legati al Covid, che nelle ultime 24 ore sono finalmente scesi sotto quota 500 per la prima volta dopo settimane, ma rimangono comunque alti (499): sarà da capire se la situazione sta tornando sotto controlloda questo punto di vista, o se è solo un fuoco di paglia dovuto al crollo dei tamponi. La notizia migliore ...

