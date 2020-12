Gruppo FCA - e-mobi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Gruppo FCA, in collaborazione con Carrefour Italia e Be Charge, ha presentato il progetto "Shop&Charge", che prevede l'installazione di 250 colonnine per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi di 135 supermercati della catena francese a partire dal prossimo mese di marzo. Vantaggi per chi guida la Nuova 500. L'iniziativa è indirizzata in particolare ai proprietari della Fiat Nuova 500 e include diversi vantaggi. I clienti della citycar elettrica, oltre a ricaricare la loro auto, potranno anche entrare in un programma fedeltà che permetterà di accedere a sconti esclusivi sui prodotti biologici e sul servizio "Click&Collect" per il ritiro della spesa online, oltre ad accumulare punti Payback. Le colonnine saranno utilizzabili da qualsiasi veicolo a batteria, ma solo i clienti del Cinquino potranno godere di questi privilegi aggiuntivi che, ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IlFCA, in collaborazione con Carrefour Italia e Be Charge, ha presentato il progetto "Shop&Charge", che prevede l'installazione di 250 colonnine per la ricarica delle auto elettriche nei parcheggi di 135 supermercati della catena francese a partire dal prossimo mese di marzo. Vantaggi per chi guida la Nuova 500. L'iniziativa è indirizzata in particolare ai proprietari della Fiat Nuova 500 e include diversi vantaggi. I clienti della citycar elettrica, oltre a ricaricare la loro auto, potranno anche entrare in un programma fedeltà che permetterà di accedere a sconti esclusivi sui prodotti biologici e sul servizio "Click&Collect" per il ritiro della spesa online, oltre ad accumulare punti Payback. Le colonnine saranno utilizzabili da qualsiasi veicolo a batteria, ma solo i clienti del Cinquino potranno godere di questi privilegi aggiuntivi che, ...

teknovintage : RT @quattroruote: #PSA, la famiglia #Peugeot sale al 14,38% del capitale, rafforzandosi in vista della #fusione con #FCA nel gruppo #Stella… - quattroruote : #PSA, la famiglia #Peugeot sale al 14,38% del capitale, rafforzandosi in vista della #fusione con #FCA nel gruppo… - dinoadduci : Gruppo FCA - e-mobi - CarboniStelvio : @lapoelkann_ Sono ben lieto di non aver più acquistato un'auto del gruppo FCA!!! - StalinZio : @giadif E se, già che ci siamo, espropriassimo le fabbriche del gruppo FCA sul territorio nazionale e ri-fondassimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo FCA Fiat e Jeep rendono FCA imbattibile in Brasile Money.it Fiat e Jeep rendono FCA imbattibile in Brasile

Grazie all’accoppiata formata da Fiat e Jeep il gruppo FCA domina in Brasile nel 2020. Con un vantaggio di circa 80 mila unità rispetto al principale concorrente, l’azienda italo americana si conferma ...

FCA presenta in Brasile le promozioni per il Black Friday

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato le promozioni per il Black Friday dedicati ai fan brasiliani di Jeep, Ram e Fiat.

FCA: ecco come sono andate le vendite in Messico a ...

Ecco come sono andate le vendite del gruppo FCA in Messico nel mese di novembre del 2020. ... mentre 341 sono state le unità vendute di Mobi, 202 quelle di Uno e 103 quelle di Argo.

FCA, all'e_mob di Milano con Fiat Centoventi - Mobility ...

Anche il gruppo italo-americano sarà presente all'e_mob, il Festival dell'eMobility che si svolgerà a Milano dal 26. al 28 settembre Pubblicato il 22 Settembre 2019 ore 08:00 4 min

Fca: sigla partnership con Enel X e Engie per mobilitá ...

ENGIP Engie Fca: sigla partnership con Enel X e Engie per mobilitá elettrica. ... (BEV) previsti nel piano industriale di Gruppo per il 2018-2022. Attraverso questi accordi, informa una nota, i concessionari di Fca offriranno soluzioni di ricarica e servizi innovativi dedicati ai clienti privati e a quelli business.

Grazie all’accoppiata formata da Fiat e Jeep il gruppo FCA domina in Brasile nel 2020. Con un vantaggio di circa 80 mila unità rispetto al principale concorrente, l’azienda italo americana si conferma ...Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato le promozioni per il Black Friday dedicati ai fan brasiliani di Jeep, Ram e Fiat.Ecco come sono andate le vendite del gruppo FCA in Messico nel mese di novembre del 2020. ... mentre 341 sono state le unità vendute di Mobi, 202 quelle di Uno e 103 quelle di Argo.Anche il gruppo italo-americano sarà presente all'e_mob, il Festival dell'eMobility che si svolgerà a Milano dal 26. al 28 settembre Pubblicato il 22 Settembre 2019 ore 08:00 4 minENGIP Engie Fca: sigla partnership con Enel X e Engie per mobilitá elettrica. ... (BEV) previsti nel piano industriale di Gruppo per il 2018-2022. Attraverso questi accordi, informa una nota, i concessionari di Fca offriranno soluzioni di ricarica e servizi innovativi dedicati ai clienti privati e a quelli business.