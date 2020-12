Francia, via alla nuova portaerei a propulsione nucleare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato nella giornata di ieri, durante una visita ufficiale presso lo stabilimento di Framatome di Le Creusot, l’avvio degli studi per la sostituzione, nel 2038, della portaerei Charles de Gaulle con una nuova unità a propulsione nucleare. “La Charles de Gaulle, come sapete, giungerà al termine della sua vita InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato nella giornata di ieri, durante una visita ufficiale presso lo stabilimento di Framatome di Le Creusot, l’avvio degli studi per la sostituzione, nel 2038, dellaCharles de Gaulle con unaunità a. “La Charles de Gaulle, come sapete, giungerà al termine della sua vita InsideOver.

borghi_claudio : In 15 anni succedono tante cose... Francia, chiesti 4 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy - CafarelliDario : RT @GermanoDottori: +++FRANCIA: VIA LIBERA ALLO SVILUPPO DEL 'SOLDATO BIONICO', MA CON LIMITI ETICI ++++ - mangela46 : RT @GonnelliLuca: Il Mes “bancario” è disegnato su misura per Francia e Germania? - Peter_Italy : RT @GermanoDottori: +++FRANCIA: VIA LIBERA ALLO SVILUPPO DEL 'SOLDATO BIONICO', MA CON LIMITI ETICI ++++ - antonello_piras : @Beppesardinia @GiuseppePalma78 @pbecchi La Francia fa accordi con l'Egitto, che ha ammazzato #GiulioRegeni per sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia via Francia, via libera allo sviluppo del soldato bionico La Stampa Legge contro l'islamismo radicale, Macron sfida le tensioni interne

L’obiettivo è la sconfitta dell’islamismo radicale, ma il rischio è quello di amplificare le tensioni sociali latenti all’interno di un paese già profondamente fratturato nelle sue “libertés”. Eppure, ...

Via libera da Commissione Bilancio a Defr, la crisi del Pil da pandemia e gli scenari di crescita per il 2021

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento (NaDEFR), relativi al periodo 2021-23, hanno ottenuto, con larga maggioranza, l’approvazione da parte della Comm ...

L’obiettivo è la sconfitta dell’islamismo radicale, ma il rischio è quello di amplificare le tensioni sociali latenti all’interno di un paese già profondamente fratturato nelle sue “libertés”. Eppure, ...Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e la relativa Nota di aggiornamento (NaDEFR), relativi al periodo 2021-23, hanno ottenuto, con larga maggioranza, l’approvazione da parte della Comm ...