F1, Charles Leclerc: "Non dobbiamo avere aspettative troppo alte per il 2021, ma stiamo spingendo al massimo per migliorare" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La parola d'ordine in Ferrari è migliorare. Il Mondiale 2020 di F1 è stato molto avaro di soddisfazioni per la scuderia di Maranello e il progetto della SF1000 si è rivelato un completo fallimento, senza se e senza ma. Una situazione difficile, resa peggiore dai regolamenti vigenti dal momento che gli interventi sulle monoposto in vista del 2021 potranno essere limitati. In buona sostanza, sarà difficile cambiare lo spartito. La Rossa, da questo punto di vista, è a lavoro sul nuovo motore che potrà essere montato l'anno prossimo e nello stesso tempo sta investendo tante risorse in vista del campionato del 2022, quando ci sarà un nuovo regolamento tecnico e le monoposto saranno cambiate drasticamente. Tuttavia, prima di arrivare al Mondiale citato, i tecnici cercheranno di modificare ai limiti del possibile la vettura, intervenendo sensibilmente in alcune parti come il ...

