Entra in ospedale per il Covid, poi le scoprono 2 tumori: salva dopo 6 ore di intervento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Era Entrata in ospedale sapendo di avere il Covid. Ma non sapeva di avere anche due tumori: uno all’intestino e l’altro all’utero. Così, paradossalmente, la pandemia ha salvato una donna all’ospedale di Arezzo. La vicenda viene riferita dalla Asl Toscana Sud Est. “La paziente era stata ricoverata nella degenza Covid di malattie infettive - spiega Marco De Prizio, direttore della chirurgia dell’ospedale di Arezzo -. I colleghi si sono presto accorti che aveva disturbi che nulla potevano avere a che fare con il Covid. Hanno quindi disposto accertamenti che hanno consentito di rilevare un importante tumore addominale che determinava una compressione sull’intestino”. La decisione inevitabile assunta da chirurghi, anestesisti e medici di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Erata insapendo di avere il. Ma non sapeva di avere anche due: uno all’intestino e l’altro all’utero. Così, paradossalmente, la pandemia hato una donna all’di Arezzo. La vicenda viene riferita dalla Asl Toscana Sud Est. “La paziente era stata ricoverata nella degenzadi malattie infettive - spiega Marco De Prizio, direttore della chirurgia dell’di Arezzo -. I colleghi si sono presto accorti che aveva disturbi che nulla potevano avere a che fare con il. Hanno quindi disposto accertamenti che hanno consentito di rilevare un importante tumore addominale che determinava una compressione sull’intestino”. La decisione inevitabile assunta da chirurghi, anestesisti e medici di ...

SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: Entra in ospedale per il Covid, poi le scoprono 2 tumori: salva dopo 6 ore di intervento - agenziaimpress : #Coronavirus. Entra in ospedale perché positiva, scoprono che ha 2 tumori. Salva 74enne ad #Arezzo… - HuffPostItalia : Entra in ospedale per il Covid, poi le scoprono 2 tumori: salva dopo 6 ore di intervento - rep_firenze : Arezzo, entra in ospedale per il Covid e scoprono che ha due tumori [aggiornamento delle 11:22] - qn_lanazione : Entra in ospedale perché contagiata dal #Covid, le scoprono due tumori: sei ore sotto i ferri, è salva #Arezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Entra ospedale Entra in ospedale per il Covid, poi le scoprono 2 tumori: salva dopo 6 ore di intervento L'HuffPost “Basta promesse sull’Ospedale di Velletri!”. Il coordinamento Uniti per la Sanità pubblica scende in piazza (12 dicembre)

Il coordinamento veliterno di “Uniti per la Sanità Pubblica”, in collaborazione col coordinamento regionale sanità, è pronto a scendere in piazza. Dopo averlo fatto in piazza Mazzini, nei mesi scorsi, ...

Ospedale Corigliano, pronto soccorso a rischio chiusura: mancano medici e infermieri

Il personale sanitario è ridotto all'osso non in grado di gestire i pazienti tra tamponi e ricoveri. Fonti interne al presidio parlano di sospensione delle attività se i problemi non saranno risolti e ...

Il coordinamento veliterno di “Uniti per la Sanità Pubblica”, in collaborazione col coordinamento regionale sanità, è pronto a scendere in piazza. Dopo averlo fatto in piazza Mazzini, nei mesi scorsi, ...Il personale sanitario è ridotto all'osso non in grado di gestire i pazienti tra tamponi e ricoveri. Fonti interne al presidio parlano di sospensione delle attività se i problemi non saranno risolti e ...