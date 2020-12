Cyberpunk 2077: alcuni bug e glitch sono già stati risolti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In alcune recensioni online ci sono state critiche per qualche bug e glitch presente in Cyberpunk 2077. Oggi CD Projekt ha voluto rispondere Qualche tempo fa, Adam Kici?ski, il CEO della software house polacca CD Projekt RED, aveva riferito che Cyberpunk 2077, il gioco di punta dello studio, era stato rifinito in ogni sua componente e che bug e glitch erano ormai praticamente impercettibili. Tuttavia, in diverse recensioni pubblicate online, nonostante il riscontro largamente favorevole all’opera, ci sono state anche lamentele sui problemi tecnici. C’è da dire, che in questo tipo di giochi, con un codice di gioco potenzialmente sconfinato, è difficile tenere sotto controllo tutto. Spesso molte falle sfuggono agli stessi tester addetti al quality ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In alcune recensioni online cistate critiche per qualche bug epresente in. Oggi CD Projekt ha voluto rispondere Qualche tempo fa, Adam Kici?ski, il CEO della software house polacca CD Projekt RED, aveva riferito che, il gioco di punta dello studio, era stato rifinito in ogni sua componente e che bug eerano ormai praticamente impercettibili. Tuttavia, in diverse recensioni pubblicate online, nonostante il riscontro largamente favorevole all’opera, cistate anche lamentele sui problemi tecnici. C’è da dire, che in questo tipo di giochi, con un codice di gioco potenzialmente sconfinato, è difficile tenere sotto controllo tutto. Spesso molte falle sfuggono agli stessi tester addetti al quality ...

tuttoteKit : Cyberpunk 2077: alcuni bug e glitch sono già stati risolti #BandaiNamco #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #GoogleStadia… - PCSpecialistIT : Cyberpunk 2077 è quasi arrivato! Dai un'occhiata a Onscreenlol che ci gioca in accesso anticipato ora su un sistema… - SongVsItself : @CammyZura Non ho i soldi per Cyberpunk 2077 ma almeno ho un amico che invece li ha e tutta la trilogia dello Sprawl a casa, win/win - Multiplayerit : Cyberpunk 2077 è un gioco UNICO. Ecco perché - MangaForevernet : ? Cyberpunk 2077: le scene di sesso finiscono su Pornhub ? ? -