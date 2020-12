Conte sprofonda, l’Inter ci prova ma fallisce: addio Europa (Di giovedì 10 dicembre 2020) l’Inter esce dalla Champions League e termina ultima nel suo girone, soltanto 0-0 al Meazza contro lo Shakhtar Donetsk. Un epilogo dai risvolti drammatici, terribili alla vigilia di questa fase a gironi di Champions League. l’Inter termina sullo 0-0 la partita contro lo Shakhtar Donetsk, risultato che sancisce il tracollo dei nerazzurri. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 dicembre 2020)esce dalla Champions League e termina ultima nel suo girone, soltanto 0-0 al Meazza contro lo Shakhtar Donetsk. Un epilogo dai risvolti drammatici, terribili alla vigilia di questa fase a gironi di Champions League.termina sullo 0-0 la partita contro lo Shakhtar Donetsk, risultato che sancisce il tracollo dei nerazzurri. La squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Durante la diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda lunedì scorso su Canale 5, Stefania Orlando ha subito dei forti attacchi da più versanti. Molto dura con lei è stata contessa De Blanck che, ...

COVID: “TSO PER IL VACCINO? SOLO NELLE DITTATURE. L’ITALIA LO E’ DIVENTATA ‘GRAZIE’ AI DPCM”

L’AQUILA – “Il trattamento sanitario obbligatorio per la somministrazione del vaccino anti-Covid di cui ha parlato il premier Conte è qualcosa di potenzialmente spaventoso. Qualora ‘attivato’, per chi ...

Durante la diretta del "Grande Fratello Vip" andata in onda lunedì scorso su Canale 5, Stefania Orlando ha subito dei forti attacchi da più versanti. Molto dura con lei è stata contessa De Blanck che, ...

L'AQUILA – "Il trattamento sanitario obbligatorio per la somministrazione del vaccino anti-Covid di cui ha parlato il premier Conte è qualcosa di potenzialmente spaventoso. Qualora 'attivato', per chi ...