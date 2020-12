Cava, trovato in possesso di stupefacenti e denaro: denunciato 66enne (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato cavese, S. E. di 66 anni, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. In particolare, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti, impiegati in servizio di controllo del territorio, hanno notato, nel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, in una via periferica di Cava de’ Tirreni, un’autovettura utilitaria con a bordo due persone. Alla vista della Polizia, i due hanno cercato di eludere il controllo imboccando una strada adiacente ma sono stati prontamente bloccati e sottoposti a controllo. Il passeggero, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’ Tirreni (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato cavese, S. E. di 66 anni, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanzee porto abusivo di coltello. In particolare, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dide’ Tirreni – Sezione Volanti, impiegati in servizio di controllo del territorio, hanno notato, nel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, in una via periferica dide’ Tirreni, un’autovettura utilitaria con a bordo due persone. Alla vista della Polizia, i due hanno cercato di eludere il controllo imboccando una strada adiacente ma sono stati prontamente bloccati e sottoposti a controllo. Il passeggero, con numerosi precedenti per reati contro la persona e il ...

