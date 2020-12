Cashback, come attivarlo senza l'app IO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La sindrome da click day continua a fare vittime tra le app e i siti della pubblica amministrazione: l’app IO è andata completamente in tilt nella giornata di lancio del Cashback di Stato con migliaia di utenti che si sono lamentati sui social perché non sono riusciti a registrarsi al servizio o a inserire i propri dati all’interno del sistema. Così, dopo il bonus di aprile che ha messo ko il sito Inps, il bonus mobilità che ha mandato gambe all’aria il portale dedicato nelle scorse settimane, ora è l’applicazione di PagoPA a pagare lo scotto di sette milioni di download in meno di due giorni e picchi di accessi da 8 mila utenti al secondo. Dopo una giornata di vera e propria crisi, continuano i rallentamenti nell’utilizzo dell’app, evidentemente ancora alle prese con troppi accessi simultanei. «Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati ad oggi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La sindrome da click day continua a fare vittime tra le app e i siti della pubblica amministrazione: l’app IO è andata completamente in tilt nella giornata di lancio deldi Stato con migliaia di utenti che si sono lamentati sui social perché non sono riusciti a registrarsi al servizio o a inserire i propri dati all’interno del sistema. Così, dopo il bonus di aprile che ha messo ko il sito Inps, il bonus mobilità che ha mandato gambe all’aria il portale dedicato nelle scorse settimane, ora è l’applicazione di PagoPA a pagare lo scotto di sette milioni di download in meno di due giorni e picchi di accessi da 8 mila utenti al secondo. Dopo una giornata di vera e propria crisi, continuano i rallentamenti nell’utilizzo dell’app, evidentemente ancora alle prese con troppi accessi simultanei. «Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati ad oggi ...

Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - FratellidItalia : #Meloni: Governo promette 'premi e cotillon' ai cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere le loro abitudi… - thisissimo : RT @UnSiculoAPisa: Se non hai scaricato #immuni, per coerenza e dignità, non dovresti scaricare #IOapp. Sappiamo come ragiona il popolino:… - Fiodor1976 : @SkyTG24 grazie. intanto, come NON funziona, l'abbiamo capito tutti. #cashback #CashBackItalia -