Bonetti | “Lo smart working non funziona senza smart living”

ROMA – "Lo smart working, come il south working, deve essere affiancato allo smart living. Non possiamo progettare una riorganizzazione lavorativa se accanto a questa non riorganizziamo i tempi, gli spazi, le regole del vivere sociale, altrimenti accade quello che è già accaduto: traslare a casa l'ufficio, senza modificare nulla delle responsabilità a casa e senza incentivare una maggiore responsabilità da parte degli uomini". Così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo all'incontro web di Intesa Sanpaolo 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del sud Italia'.

