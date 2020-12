Alberto Angela | la Rai non manda in onda questa sera “Stanotte con Caravaggio”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), mercoledì 9 dicembre 2020, su Rai 1 doveva andare inil nuovo appuntamento con, Stanotte con Caravaggio, ma il palinsesto cambia a sorpresa e pare che, al suo posto, saràta inla replica di Stanotte a Pompei, una puntata già trasmessa su questi canali nel 2018. Per quale motivo? La Rai non si è espressa a riguardo, quello che sappiamo però è che la puntata di Stanotte con Caravaggio sarà sicuramente trasmessa sui piccoli schermi, anche se non è ancora stata pronunciata una data ufficiale. La puntata avrebbe parlato ovviamente del grande artista e delle sue opere, con la partecipazione anche di due attori, Anna Safroncik e Massimo Bonetti. E invece il 9 dicembre andrà in ...

Alberto Angela: figlio, meme, Pompei, Caravaggio - FOTO - Alberto Angela è un paleontologo, un divulgatore scientifico. conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano. Alberto nasce a Parigi ...Lo sappiamo tutti che quest'anno le vacanze natalizie non saranno come le altre. Vista la quasi impossibilità di fare altro se non rimanere in casa perché non approfittarne per spostarsi, invece, col ...